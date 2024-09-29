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Собянин рассказал об инновациях в детской кардиохирургии в Москве

Собянин рассказал об инновациях в детской кардиохирургии в Москве

t.me/https://t.me/mos_sobyanin/12612 Москва уделяет особое внимание кардиохирургической помощи детям, которая оказывается на уровне мировых стандартов, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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