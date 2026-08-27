В Екатеринбурге открыли самую большую площадку для уличного баскетбола

Современный центр уличного баскетбола открылся в парке имени Павлика Морозова в Екатеринбурге. Реконструкцию площадки провели совместными усилиями администрация Екатеринбурга, Свердловский филиал «Т Плюс» и благотворительный фонд «Кириленко детям».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии