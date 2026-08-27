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В Екатеринбурге открыли самую большую площадку для уличного баскетбола

В Екатеринбурге открыли самую большую площадку для уличного баскетбола

Современный центр уличного баскетбола открылся в парке имени Павлика Морозова в Екатеринбурге. Реконструкцию площадки провели совместными усилиями администрация Екатеринбурга, Свердловский филиал «Т Плюс» и благотворительный фонд «Кириленко детям».

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Комментарии
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ДВ
Дмитрий Варфоломеев
я всегда думал баскетбольная площадка имеет стандартные размеры)) не иначе ЕР чтото новое внесло
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1 м.