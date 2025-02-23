Три оси, портальные мосты, клиренс полметра: в РФ продают экстремальную версию Гелика

На Уральских просторах появился новый король бездорожья – трёхосный Mercedes-AMG G 63 6x6 от Brabus. Этот внедорожный пикап оценён в 1,3 миллиона евро (более 121 миллиона рублей без учёта доставки и растаможки).
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