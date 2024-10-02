В Лондоне планировали нападение на Нидерланды для захвата вакцин COVID-19

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон признался в своих мемуарах, что в период пандемии COVID-19 рассматривал возможность военной операции на территории Нидерландов для захвата вакцин AstraZeneca, передает The Guardian.
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