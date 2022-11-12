Отопительный сезон в жилищно-коммунальной службе № 9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВВО начался в штатном режиме

С начала отопительного сезона специалистами жилищно-коммунальной службы № 9 сбоев в подаче энергоресурсов на объекты как жилищного, так и казарменного фондов не допущено.
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