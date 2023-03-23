Потапова уверенно обыграла Костюк и вышла в третий круг турнира в Майами

Анастасия Потапова в двух сетах переиграла украинку Марту Костюк. В Майами (штат Флорида, США) завершился матч второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде, в котором Анастасия Потапова встречалась с Мартой Костюк.