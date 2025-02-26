Назван самый кровавый день в истории человечества

Ученые определили дату, которую считают самой смертоносной в истории человеческой цивилизации. Речь идет о 23 января 1556 года, когда в Китае произошло Цзяцзинское землетрясение, мгновенно унесшее жизни около 100 000 человек.
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