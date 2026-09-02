Щёкинский суд завершил допрос свидетелей по делу Шитовой и приступил к прениям сторон

В зале Щёкинского суда 21 августа на заседании по делу бывшего начальника правового отдела УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве Оксаны Шитовой, обвиняемой в фальсификации доказательств по гражданскому делу, состоялся допрос последнего свидетеля и переход сторон к прениям.
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