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Тульские новости

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Щёкинский суд завершил допрос свидетелей по делу Шитовой и приступил к прениям сторон

Щёкинский суд завершил допрос свидетелей по делу Шитовой и приступил к прениям сторон

В зале Щёкинского суда 21 августа на заседании по делу бывшего начальника правового отдела УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве Оксаны Шитовой, обвиняемой в фальсификации доказательств по гражданскому делу, состоялся допрос последнего свидетеля и переход сторон к прениям.

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