Щёкинский суд завершил допрос свидетелей по делу Шитовой и приступил к прениям сторон

В зале Щёкинского суда 21 августа на заседании по делу бывшего начальника правового отдела УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве Оксаны Шитовой, обвиняемой в фальсификации доказательств по гражданскому делу, состоялся допрос последнего свидетеля и переход сторон к прениям.