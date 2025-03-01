«Ты уедешь, таджиков приглашу»: главврач Баховудинов оставляет город без врачей, сокращая и закрывая отделения одно за другим

ЮГ

Юрий Гаврилов

А чего Бастрыкину стучать? Он медициной не занимается. А бардак в медицине происходит с ведома высшего руководства. Таких тварей как Богоутдинов специально назначают с одной целью -развалить до конца отечественную медицину. Людишки у нас почему то не так часто помирают. Вот и ускоряют процесс, под видом оптимизации медицины,дальше будет ещё страшнее. Вот увидите.