«Ты уедешь, таджиков приглашу»: главврач Баховудинов оставляет город без врачей, сокращая и закрывая отделения одно за другим

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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ЮГ
Юрий Гаврилов
А чего Бастрыкину стучать? Он медициной не занимается. А бардак в медицине происходит с ведома высшего руководства. Таких тварей как Богоутдинов  специально назначают с одной целью -развалить до конца отечественную медицину. Людишки у нас почему то не так часто помирают. Вот и ускоряют процесс, под видом оптимизации медицины,дальше будет ещё страшнее. Вот увидите.
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6 час.
Юрий Кушнарев
вопрос не столько к этому недоразумению в виде главврача,а к тем ублюдкам,кто его назначал.Как будто не понимали к чему это приведёт.Кстати,вполне могли и за взятку.
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6 час.
alexandr
правильней сказать ,что бесплатная медицина умирает
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4 час.
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