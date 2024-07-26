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Принц Гарри отправил сообщение онкобольной Кейт Миддлтон

Принц Гарри отправил сообщение онкобольной Кейт Миддлтон

Кейт присутствовала на мужском финале турнира Уимблдон.Принц Гарри отправил сообщение болеющей онкологическим заболеванием принцессе Кейт Миддлтон, которая присутствовала на Уимблдонском теннисном турнире.

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