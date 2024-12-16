Агент Шестеркина о рекордном контракте: понимали, что найдем общий знаменатель

Агент Максим Моливер, представляющий интересы российского вратаря клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Игоря Шестеркина, высказался о заключении рекордного вратарского контракта в истории лиги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии