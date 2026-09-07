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Переживает за дорогие вещи и не водит в школу: дочь Тимати о строгости рэпера

Переживает за дорогие вещи и не водит в школу: дочь Тимати о строгости рэпера

Дочь Тимати призналась, что ее папа бывает весьма строгим. Как оказалось, артист очень переживает за дорогие атрибуты дома.

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