Переживает за дорогие вещи и не водит в школу: дочь Тимати о строгости рэпера

Дочь Тимати призналась, что ее папа бывает весьма строгим. Как оказалось, артист очень переживает за дорогие атрибуты дома.
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