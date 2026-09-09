Ситуация на фронте не меняется в пользу Украину – ВС РФ продолжают наступать. Об этом в интервью антироссийской пропагандистке Соне Кошкиной заявил командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».