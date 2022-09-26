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«Коммерсантъ»: разработчики игр начали вывозить чартерами сотрудников из России

Разработчики игр начали вывозить из России своих сотрудников, сообщает 26 сентября «Коммерсантъ». По данным издания, для этих целей в отдельных случаях целиком выкупаются чартерные рейсы, а на одном из них страну покинули сразу 100 мужчин с семьями.

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