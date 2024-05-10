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Армия России уничтожила предприятия ВПК, склады и позиции врага, ВСУ за 5 дней потеряли до 6 тыс. боевиков

Армия России уничтожила предприятия ВПК, склады и позиции врага, ВСУ за 5 дней потеряли до 6 тыс. боевиков

В Минобороны сообщили о ходе проведения специальной военной операции в период с 5 по 10 мая. В этот период в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности Вооруженными силами РФ нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотными летательными аппаратами.

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