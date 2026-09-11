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Русская весна

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Прочнее обычного: учёные из Индии создали экологичный бетон на основе человеческих фекалий

Прочнее обычного: учёные из Индии создали экологичный бетон на основе человеческих фекалий

Индийские исследователи совершили прорыв в строительных технологиях, разработав метод переработки человеческого осадка в сверхпрочный строительный материал.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Sergey Ivanov
Sergey Ivanovизменено

Ну и в чем тут новизна?
Осталось только добавить в бетон солому- и мы получим всем известный кизяк! С той только разницей, что кизяк делали из навоза, а сейчас дешевле использовать человеческое говно. А вот цемент можно и вовсе не добавлять!