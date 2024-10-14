Мужчина отправил СБУ компрометирующие Российскую армию сообщения и получил срок

Мурманский областной суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима 24-летнего местного жителя за отправку Службе безопасности Украины (СБУ) голосовых и фотосообщений, компрометирующих Вооруженные силы (ВС) России.
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