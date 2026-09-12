«Укрзализныця» полностью остановила железнодорожное сообщение с Сумами. Из-за интенсивных ударов Армии России по железнодорожной инфраструктуре поезда теперь будут следовать только до Конотопа.
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