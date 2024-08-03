«Взрыв Эльбруса»: что будет, если начнëт извергаться высочайшая вершина России

Эльбрус является не только высочайшей вершиной Кавказских гор, но и всей России. Его высота (западная вершина) достигает аж 5652 метров! Естественно, место на границе Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии давно облюбовали туристы и любители активного отдыха.