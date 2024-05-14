Объем товарооборота России с Центральной Азией превысил $44 млрд. Об этом 14 мая заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на открытии IV Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».
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