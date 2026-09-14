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SPLETNIK

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Наталья Орейро прилетела в Россию и призналась, что "скучала по берёзам"

Наталья Орейро прилетела в Россию и призналась, что "скучала по берёзам"

Звезда "Дикого ангела" Наталья Орейро прилетела в Россию и призналась, что "скучала по берёзам". 49-летняя артистка выступила на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге, где исполнила свой хит Cambio Dolor.

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