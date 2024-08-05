Кадыров показал видео с венгром, сдавшимся в плен на Бахмутском направлении

Пленный венгр из ВСУ сообщил землякам, что с ним хорошо обращаютсяРамзан Кадыров в своём телеграм-канале написал, что бойцам ВС России удалось взять в плен этнического венгра Василия Севке, у которого есть украинское гражданство.