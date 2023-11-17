Школьник из Некрасовки собрал комплект медалей на Первенстве Москвы по плаванию

В Москве завершилось Первенство по плаванию среди юношей 13-14 лет и девушек 11-12 лет. Воспитанник отделения Московской академии плавания из Некрасовки Игорь Бакумов выступил в различных дисциплинах и выиграл медали всех достоинств.
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