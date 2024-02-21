Видео: Военные РФ подняли знамя над поселком Победа

В Telegram-канале Lost Armour было опубликовано видео, на котором запечатлен момент, когда российские штурмовики водружают красное знамя Победы в освобожденном селе Победа, расположенном рядом с Марьинкой в ДНР.
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