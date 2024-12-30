Зурабишвили лишили госохраны за нарушение Конституции Грузии

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили лишена государственной охраны за нарушение Конституции страны, следует из подписанных президентом Михаилом Кавелашвили изменений в закон «О госохране», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
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