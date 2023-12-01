План «Анаконда»: НАТО и ВСУ готовят новое наступление по всему фронту

Однако ни военных, ни финансовых возможностей для затяжного противостояния у Киева нет Константин Ольшанский На фото: солдаты 35-й пехотной бригады ВМС Украины перемещают миномет (Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency) Командование ВСУ и НАТО уже готовятся к новому весеннему «контрнаступлению».
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