Бородин обвинил мужа Глюк’oZы в поощрении «позора на всю страну»

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, комментируя сообщения о задержании певицы Глюк’oZы (настоящее имя — Наталья Ионова-Чистякова), выразил мнение, что пагубные пристрастия может «поощряеть» супруг артистки.
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