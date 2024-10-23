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  • Валентин Щербаков
    Нам еще этой хохлотвари не хватало.....Тренера белорусск...
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Бородин обвинил мужа Глюк’oZы в поощрении «позора на всю страну»

Бородин обвинил мужа Глюк’oZы в поощрении «позора на всю страну»

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, комментируя сообщения о задержании певицы Глюк’oZы (настоящее имя — Наталья Ионова-Чистякова), выразил мнение, что пагубные пристрастия может «поощряеть» супруг артистки.

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