Бородин обвинил мужа Глюк’oZы в поощрении «позора на всю страну»

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, комментируя сообщения о задержании певицы Глюк’oZы (настоящее имя — Наталья Ионова-Чистякова), выразил мнение, что пагубные пристрастия может «поощряеть» супруг артистки.