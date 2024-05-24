Жильцы знакового дома на площади Мира воюют с фекалиями и УК

В редакцию ОрелТаймс с просьбой о помощи обратились жители дома по площади Мира. Они уже несколько месяцев ведут войну с управляющей компанией, которая не выполняет свои обязанности, а её сотрудники не выезжают на ликвидацию аварийных ситуаций.
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