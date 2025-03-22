Хроники чёрного кварца: коррекция реальности

«Что тяжелее — вина, застывшая в сердце, или бремя времени, которое ты призван охранять? Алхимик Элиас Вейнрайт, одержимый попытками воскресить погибшую сестру, нарушает законы временного Кодекса, запуская хронометр из чёрного кварца.
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