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Военные новости ★ спецоперация

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«Полная ерунда»: Украинские офицеры раскритиковали уровень подготовки мобилизованных в учебных центрах ВСУ «Полная ерунда»: Украинские офицеры раскритиковали уровень подготовки мобилизованных в учебных центрах ВСУУкраинская армия испытывает большой дефицит живой силы, на этом фоне власти страны планируют мобилизовать «десятки тысяч» мужчин, но это приведет к другой проблеме — отсутствию подготовки новых солдат.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Да кому накуй эти украинцы нужны??? Живое,пушечное  мясо хозлов никогда не ценилось,а тут ещё и свинятина
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16 час.

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