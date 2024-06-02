«Полная ерунда»: Украинские офицеры раскритиковали уровень подготовки мобилизованных в учебных центрах ВСУ «Полная ерунда»: Украинские офицеры раскритиковали уровень подготовки мобилизованных в учебных центрах ВСУУкраинская армия испытывает большой дефицит живой силы, на этом фоне власти страны планируют мобилизовать «десятки тысяч» мужчин, но это приведет к другой проблеме — отсутствию подготовки новых солдат.