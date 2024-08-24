Госдолг США недавно достиг нового рекордного уровня — задолженность по государственным облигациям превысила 35 триллионов долларов.
Путин устроил неприятности США, продав Китаю тонны золота
Комментарии
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Tatyana Fedotova
Золото у себя надо хранить. Это сейчас Китай вроде как друг
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20 час.
TF
Tatyana Fedotova
Это сейчас Китаю выгодно, что Россия сцепилась с Западом на Украине. И что то особой помощи от него нет. Он свою выгоду извлекает из беды России. Это только Россия дура всегда всем помогает в ущерб себе
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20 час.
ХА
Харченко Александр
Ситуация может поменяться кардинально наоборот, при начале войны Китая за тайвань
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14 час.
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