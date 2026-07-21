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Царьград

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Сын Дмитрия Поднозова сообщил о предстоящей кремации 20 июля

Сын Дмитрия Поднозова сообщил о предстоящей кремации 20 июля

Дмитрий Поднозов, основатель театра "Особняк" в Санкт-Петербурге, будет кремирован 20 июля. О его кончине от онкологического заболевания сообщил сын.

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