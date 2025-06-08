БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 435 подписчиков

Европа начинает массово истреблять российских стариков — в Югославии такое уже сработало

Европа начинает массово истреблять российских стариков — в Югославии такое уже сработало

Отвечать на происки Запада нужно сразу и в троекратном размере, в малых дозах делать это бессмысленно Александр Широкорад Фото: Артем Геодакян/ТАСС С мая 2025 года правительства стран ЕС рассматривают вариант полного запрета торговли лекарствами с РФ, в том числе жизненно важными препаратами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх