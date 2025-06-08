Европа начинает массово истреблять российских стариков — в Югославии такое уже сработало

Отвечать на происки Запада нужно сразу и в троекратном размере, в малых дозах делать это бессмысленно Александр Широкорад Фото: Артем Геодакян/ТАСС С мая 2025 года правительства стран ЕС рассматривают вариант полного запрета торговли лекарствами с РФ, в том числе жизненно важными препаратами.
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