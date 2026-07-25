Ситуация с бензином в Крыму остается сложной

Новак про ситуацию с топливом в Крыму.Ситуация с топливом в Крыму и Севастополе остаётся самой сложнойРабота по обеспечению полуострова топливом продолжаетсяНе ввиду отсутствия топлива, а ввиду логистических проблем по известным причинам.