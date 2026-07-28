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Газета.ру

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Депутат бундестага Фронмайер назвал блок ХДС/ХСС партией Украины

Депутат бундестага Фронмайер назвал блок ХДС/ХСС партией Украины

Депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер раскритиковал поддержку Киева со стороны правящего в Германии блока ХДС/ХСС во главе с канцлером Фридрихом Мерцем, назвав его "партией Украины".

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