Депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер раскритиковал поддержку Киева со стороны правящего в Германии блока ХДС/ХСС во главе с канцлером Фридрихом Мерцем, назвав его "партией Украины".