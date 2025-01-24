Сейчас вам будут звонить ваши дети

Екатерина, или, как её называли в старом дербентском дворе, баба Катя, работала дворником. Вставала затемно, мела дорожки, собирала опавшую листву осенью, убирала снег зимой – хотя какой снег в Дербенте… Подкармливала кошек и собак.
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