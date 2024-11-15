В ООН объяснили отсутствие реакции на обвинения Киева в убийствах российских журналистов

УВКПЧ: РФ не дала доступ для подтверждения данных об убийстве Киевом журналистов Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) объяснило отсутствие реакции на обвинения Киева в убийствах российских журналистов.
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