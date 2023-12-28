Сказка ложь, да в ней намек. Как с помощью русского фольклора воспитать здорового и гармоничного ребенка

В Астрахани проходят занятия для молодых и будущих мам «Песни с молоком», на которых их учат всему тому, что наши мамы и бабушки знали безо всяких занятий – как петь колыбельные, играть с ребенком, рассказывать ему сказки.
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