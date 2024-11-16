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5koleso.ru

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Раскрыты характеристики нового минивэна Sollers. Его будут выпускать в Елабуге

Раскрыты характеристики нового минивэна Sollers. Его будут выпускать в Елабуге

Сегодня представители ГК «Соллерс» в рамках мероприятия Sollers Product Day провели масштабную презентацию, посвященную новым, выходящим на рынок автомобилям под брендом Sollers, реализации ключевых направлений группы в области инжиниринга, локализации и реиндустриализации заводов группы компаний.

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