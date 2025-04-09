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Четверо украинских военнослужащих осуждены за теракты в Курской области

<p>Военный суд признал виновными четырёх бойцов 22-й отдельной механизированной бригады Вооружённых формирований Украины &mdash; Евгения Бутельского, Дмитрия Струтинского, Алексея Поленова и Сергея Ещенко &mdash; в совершении террористических актов на территории России (пп.

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