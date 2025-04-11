У премии «Оскар» с 2027 года появится новая номинация

С 2027 года у американской кинопремии «Оскар» появится новая номинация. Главную кинонаграду США будут вручать за достижения в области постановки каскадерских трюков, сообщается на сайте Американской академии.
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