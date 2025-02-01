«Ей детей кормить надо»: Лена Ленина встала на защиту Седоковой

Лена Ленина заступилась за Анну Седокову Певица подверглась критике после самоубийства Яниса Тиммы ЛЕНА ЛЕНИНА ФОТО: СОЦСЕТИ В конце прошлого года весь мир шоу-бизнеса огорошило печальное известие — баскетболист Янис Тимма ушел из жизни.