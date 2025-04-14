Встреча В. Путина и Д. Трампа рано или поздно состоится -- Кремль

Москва, 13 апреля /Синьхуа/ -- Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, но в соответствующее время, к ней нужно подготовиться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы ведущего ВГТРК Павла Зарубина.