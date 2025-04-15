В ЦПКиО зацвели магнолии и сакуры. Необычные для нашего региона деревья уже не первый год радуют белым и нежно-розовым весенним нарядом.
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В ЦПКиО зацвели магнолии и сакуры. Необычные для нашего региона деревья уже не первый год радуют белым и нежно-розовым весенним нарядом.