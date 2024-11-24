Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Ну, да, самое время...В Орле запланиров...
  • Татьяна Гусева
    И так едва сводим концы с концами, с вашими ценами на продукты, с огромной инфляцией, а вы ещё тут с повышением цен н...Новость о повышен...
  • Татьяна Гусева
    Мигранты сами не понимают, что их дети при всём своём желании не смогут на чужом языке учиться? Зачем их приводить в ...Мигрантам станет ...

В Орловской области на продажу выставлено свыше 15 га земель

В Орловской области на продажу выставлено свыше 15 га земель

Региональное правительство распорядилось организовать и провести «Продажу государственного или муниципального имущества в электронной форме» – «Осуществить путём продажи в электронной форме по минимально допустимой цене приватизацию государственного имущества Орловской области», — указывается в документе, опубликованном на портале нормативно-правовой информации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх