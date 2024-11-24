В Орловской области на продажу выставлено свыше 15 га земель

Региональное правительство распорядилось организовать и провести «Продажу государственного или муниципального имущества в электронной форме» – «Осуществить путём продажи в электронной форме по минимально допустимой цене приватизацию государственного имущества Орловской области», — указывается в документе, опубликованном на портале нормативно-правовой информации.