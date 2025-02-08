Ледовая переправа Салехард – Лабытнанги возобновила работу после метели

На Ямале четыре дороги, в том числе одна зимняя, открылись после метели. На ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги установили ограничение по массе автомобилей, сообщил департамент дорожного хозяйства и транспорта ЯНАО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии