СМИ: страны G7 не могут договориться о риторике в отношении Китая

Страны "Большой семерки" (G7) и Евросоюза не могут прийти к общему мнению о том, какая риторика по отношению к Китаю должна употребляться в официальных заявлениях, пишет 18 мая газета Financial Times.
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