ВСУ запустили Abrams и Leopard в Курскую область

СТ

Сергей Туренко

Пора заканчивать с турками, которые встявляют кругом нам нож в спину. Это Сирия и Украина. Кроме этого Армения и др. Сколько можно это терпеть. Пока запретить импорт сельхозпродукции. Пускай в свою гейропу и ПИНДОСию поставляют. Да и курорты нужно на Новый год пропустить. Пускай почуствуют нашу сплоченность. Если власти все прощают, то российский народ должен показать свое несогласие с действующим положением дел.