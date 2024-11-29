Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют танки Abrams и Leopard в Новоивановке Курской области. Об этом 29 ноября сообщил заместитель начальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда «Тигр» под позывным Орел.
ВСУ запустили Abrams и Leopard в Курскую область
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СТ
Сергей Туренко
Пора заканчивать с турками, которые встявляют кругом нам нож в спину. Это Сирия и Украина. Кроме этого Армения и др. Сколько можно это терпеть. Пока запретить импорт сельхозпродукции. Пускай в свою гейропу и ПИНДОСию поставляют. Да и курорты нужно на Новый год пропустить. Пускай почуствуют нашу сплоченность. Если власти все прощают, то российский народ должен показать свое несогласие с действующим положением дел.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии