ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 000 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Санду арестуйте !Экономист оценил ...
  • Eduard
    Фиг вам,плевать на фальшивый Конституционный суд Румынии,там долбоебы!Первый тур выборо...
  • Eduard
    Поддерживать страну,где был переворот,просто преступление!МИД Тайваня заяви...

ВСУ запустили Abrams и Leopard в Курскую область

ВСУ запустили Abrams и Leopard в Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют танки Abrams и Leopard в Новоивановке Курской области. Об этом 29 ноября сообщил заместитель начальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда «Тигр» под позывным Орел.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СТ
Сергей Туренко
Пора заканчивать с турками, которые встявляют кругом нам нож в спину. Это Сирия и Украина. Кроме этого Армения и др. Сколько можно это терпеть. Пока запретить импорт сельхозпродукции. Пускай в свою гейропу и ПИНДОСию поставляют. Да и курорты нужно на Новый год пропустить. Пускай почуствуют нашу сплоченность. Если власти все прощают, то российский народ должен показать свое несогласие с действующим положением дел.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх