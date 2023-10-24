В Севастополе отбивают атаку подводных диверсантов ВСУ: главное за сутки

МОСКВА, 24 октября, ФедералПресс. Черноморский флот в Севастополе отражает возможную атаку подводных диверсантов ВСУ, Дональд Трамп обвинил Россию в краже «суперракеты» у США, внешний долг России впервые упал ниже 15 процентов.
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