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«Чарльтон» из 3-й лиги – единственный лондонский клуб, оставшийся в Кубке лиги

«Чарльтон» обыграл «Стивенейдж» (1:1, 5:4 по пен.) в 3-м раунде Кубка английской лиги. «Чарльтон», выступающий в третьем дивизионе – единственный лондонский клуб, оставшийся в турнире.

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